AfD verliert Rechtsstreit

Politiker der protofaschistischen AfD teilen verbal gern aus, reagieren bei Kritik an ihren Äußerungen und Positionen aber oft sehr empfindlich. In Hamburg zog die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft sogar vor das Landesverfassungsgericht, weil sie sich durch kritische Worte von Innensenator Andy Grote (SPD) an ihre Adresse in ihren Rechten verletzt sah. Das Hamburgische Verfassungsgericht wies die Klage am Dienstag zurück, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Der Antrag der Fraktion sei unzulässig, die Freiheit des Mandats einzelner Abgeordneter sei nicht verletzt, entschied das Gericht.

Bei dem Rechtsstreit ging es um Äußerungen Grotes auf einer Pressekonferenz Anfang Juni 2020, bei der er den Verfassungsschutzbericht 2019 vorgestellt hatte. Damals hatte er im Zusammenhang mit der Einstufung des formal aufgelösten völkischen »Flügels« der AfD als »rechtsextrem« über e...