Die Omikron-Welle brechen

Die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder hat angesichts der weiteren Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus am Dienstag nachmittag in einer Onlinebesprechung, an der sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beteiligte, über eine Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten. Zuvor hatte der sogenannte Expertenrat der Bundesregierung vor einer Gefährdung des Funktionierens von Versorgungs- und Sicherheitssystemen in Deutschland gewarnt, sollte ein relevanter Teil der Bevölkerung gleichzeitig erkranken oder in Quarantäne sein.

Ergebnisse der Bund-Länder-Beratung lagen bis jW-Redaktionsschluss nicht vor. Doch laut eines Beschlussentwurfs vom Montag sollen spätestens ab dem 28. Dezemb...