Das Blaue vom Himmel

Als »momentan gefährlichsten Nazi in Deutschland« bezeichnete Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, den Mann vor einigen Tagen gegenüber jW: Seit Jahren gilt Thorsten Heise, der seine »Laufbahn« in den 90ern bei der Kleinstpartei FAP begann und heute im NPD-Bundesvorstand sitzt, als führender Aktivist der braunen Kameradschaftsszene. Eine zentrale Rolle spielen Heise und sein Umfeld im sogenannten Fretterode-Prozess, der am Montag vor dem Landgericht Mühlhausen in Thüringen fortgesetzt wurde. Es geht bei dem seit Anfang September laufenden Verfahren um den Angriff auf zwei Göttinger Journalisten. Auf der Anklagebank sitzen die Neonazis Nordulf H. und Gianluca B. aus Heises direktem Umfeld. Für das Duo wird die Luft langsam dünn. Ihre Darstellung der Ereignisse werde immer mehr als Schutzbehauptung entlarvt, erklärte Rasmus Kahlen, der einen der Journalisten als Nebenkläger vertritt, am Montag gegenüber jW.

