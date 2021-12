Büßer im Bodogewand

Freitag, 17. Dezember

Gestern wollte ich das letzte Weihnachtsgeschenk besorgen, habe aber nichts gefunden. Außer für mich eine CD-Box mit fünf Originalalben von B. Gleich nach Hause, um alle fünf am Stück anzuhören. Es gab Bier dazu. Vier habe ich geschafft, also vier Alben, beim sechsten Bier fiel die Grasdose runter. Ich sah in Zeitlupe, wie sie aufschlug, aufklappte und zwei Gramm Feingemahlenes versprühte. Jetzt grinsen die Milben in den Bodenritzen.

Heute mit dem Zug nach Nürnberg, der war leer, mäßig besucht auch die Innenstadt. Die Schlange am Karstadt-Einlass war kurz, trotzdem großes Drängeln und Motzen. Ich habe einen riesigen Nussknacker erstanden.

Die Nachrichtenlage: Die Berliner Linke stimmt dem Koalitionsvertrag zu. Die berufspolitische Klasse der Partei darf ein letztes Mal Kasse machen, bevor es nach den nächsten Wahlen nur noch unbezahlte Ämter zu verteilen gibt. Und der neuerdings weichgezeichnete Wüterich Friedrich Merz ist schon im erst...