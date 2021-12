»Jürgen muss nun nicht mehr im Park schlafen«

Sie haben die Öffentlichkeit am Dienstag über den Fall des Düsseldorfer Mieters Jürgen Schröder informiert, der trotz eines gültigen Mietvertrags obdachlos war. Was ist passiert?

Es handelt sich um eines von vielen Beispielen unverschämter Entmietungsstrategien profitgieriger Investoren. Die Firma Aka & Konys GmbH hatte das Haus in der Lennéstraße 1 bis 3 im Jahr 2018 gekauft. Die Aka Group kündigte an, dass in dem Haus hochwertige Eigentumswohnungen entstehen würden. Es wurden Abfindungen versprochen für Mieter, die ausziehen. Ersatzwohnraum wurde in Aussicht gestellt, aber nie organisiert. Im September 2021 wurde Jürgen dann vom Geschäftsführer des Unternehmens in ein Hotel vermittelt, in dem er für zwei Monate – den Zeitraum der Bauarbeiten in seiner Wohnung – unterkommen sollte. Für den dann höheren Mietpreis von 14 Euro pro Quadratmeter müsse Jürgen eine Ausnahmegenehmigung beim Amt beantragen. Die Wohnung ist jedoch bis heute nicht fertig renovie...