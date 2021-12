Impfgegner überrennen Polizei

In München sind am Mittwoch abend rund 5.000 Menschen trotz Verbots gegen die Coronaeindämmungsmaßnahmen und eine mögliche Impfpflicht auf die Straße gegangen. Das Kreisverwaltungsreferat hatte die Demonstration zuvor untersagt und lediglich eine Kundgebung unter Einhaltung von Hygieneauflagen gestattet, was von seiten der veranstaltenden Gruppe »München steht auf« aber als »menschenunwürdig« zurückgewiesen wurde. Statt dessen gab es über Messenger-Grup...