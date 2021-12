Gegründet 1947 Sa. / So., 18. / 19. Dezember 2021, Nr. 295

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Welterbe in Gefahr Wie viel Macht hat die UNESCO noch? Das Komitee, das über die An- und Aberkennung des Welterbetitels entscheidet, bestand früher aus Denkmalschützern und Experten. Heute sitzen darin überwiegend Diplomaten, die versuchen, die politischen Interessen ihres Landes durchzudrücken. D 2021. 3sat, Sa., 19.20 Uhr Single Bells Xaver Schwarzenberger macht gute Filme. Kati Treichl und Jonas Meixner, beide um die 30, planen ihre Flucht vor dem Weihnachtstrubel nach Mauritius. Je näher die Festtage rücken, um so sentimentaler wird Kati. Schließlich lädt sie sich, nach einem Streit mit Jonas, zum romantischen Weihnachtsfest bei ihrer Schwester Luiserl ein. Im Haus der Schwester kommt es jedoch zu Turbulenzen, denn Oma regiert. D/A 1998. Mit Martina Gedeck. BR, ...

Artikel-Länge: 2402 Zeichen

