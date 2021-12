Gegründet 1947 Sa. / So., 18. / 19. Dezember 2021, Nr. 295

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Artgerechte Haltung. Notizen aus der Quarantäne Bernhard Spring Wer positiv auf das Coronavirus getestet wird, bekommt es mit dem Gesundheitsamt zu tun: Es verweist auf das Ordnungsamt, das dann den »Absonderungsbescheid« übersendet. Die darin geforderte »häusliche Absonderung« ist zwar sachlich richtig, der Ton aber alles andere als feinfühlig. Zumal in der Quarantäne bald ein emotionales Chaos aus Frust, Langeweile, Sehnsucht, Verzweiflung und Gereiztheit herrscht. Vom Ordnungsamt gibt es auch eine »Zustellungsurkunde zum Vollzug des Gesetzes zur Verhütung von Infektionskrankheiten beim Menschen«. Darin enthalten ist ein Infoblatt der Stadt, der wichtigste Tip hier: »Eine räumliche Trennung kann dadurch erfolgen, dass Sie sich in einem anderen Raum als die restlichen Haushaltsmitglieder aufhalten.« Nach einem ersten Test lautet das Urteil der Anwender übrigens: funktioniert! Mehr Unruhe als Erleichterung schafft ein so zentraler Aspekt der Quarantäne wie die Mülltrennung, die auf dem Hinweisblatt noch vor den Fragen z...

Artikel-Länge: 3242 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen