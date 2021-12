Von Blackrock ins Adenauer-Haus

Im dritten Anlauf hat es der frühere Blackrock-Lobbyist geschafft: Friedrich Merz soll neuer CDU-Vorsitzender werden und künftig die Strippen im Konrad-Adenauer-Haus ziehen. Das hat die Parteibasis in einer Mitgliederbefragung entschieden. Der frühere Unionsfraktionschef, der bei Parteirechten seit Jahren hoch im Kurs steht, erhielt darin mit 62,1 Prozent der Stimmen die notwendige absolute Mehrheit, wie Generalsekretär Paul Ziemiak am Freitag in Berlin mitteilte. Auf den Außenpolitiker Norbert Röttgen entfielen 25,8 Prozent der Stimmen, auf den früheren Kanzleramtschef Helge Braun 12,1 Prozent. Die Beteiligung an der ersten Mitgliederbefragung in der Geschichte der CDU lag bei 66,02 Prozent.

Merz dankte seinen unterlegenen Mitbewerbern Röttgen und Braun. Das »gute Miteinander« in den vergangenen Wochen habe der Partei gut getan. Er ließ offen, ob er als Parteichef auch den Fraktionsvorsitz im Bundestag für sich beanspruchen wird. Röttgen und Braun gratuli...