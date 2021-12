Erweckung auf dem Heldenplatz

Freitag, 10. Dezember

Wenn die Brillengläser beschlagen, dann trägt man die Maske nicht richtig, stand heute in der FAZ. Es ist also nicht normal, wenn man sich im Supermarkt mit einem Stock durch die Gemüseabteilung tasten muss. Ich werde versuchen, den Nasenbügel mehr zu knietschen.

Omikron trickst die Vakzine aus. Wissenschaftler der UK Health Security Agency berichten, dass der Schutz vor einer Infektion mit Omikron dreieinhalb Monate nach der zweiten Dosis Biontech auf 34 Prozent sinkt. Boostern bringt auch nur noch 70 Prozent. Ist offenbar wie beim Rauchen von Standardshit: »Je öfter du es tust, desto weniger knallt’s!« (Rita Süssmuth, 1994)

In London hat heute ein Berufungsgericht den Weg freigemacht für die Auslieferung von Julian Assange an die USA – am »Tag der Menschenrechte«, der seit 1948 begangen wird. Assange »beging« ihn vermutlich in kleinem Kreis mit feierlichen Runden im Gefängnishof.

Sonntag, 12. Dezember

Knietschen hilft, meine Brille besc...