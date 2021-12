Angesichts der sich zuletzt zuspitzenden Pandemielage und der damit verbundenen Einschränkungen auch an Hochschulen fordern Sie ein erneutes Solidarsemester. Wie ist die Situation an den Universitäten?

Die Hochschulen werden in ihren Entscheidungen allein gelassen. Es gab in der aktuellen Situation keine Anweisungen, was die Einrichtungen bei bestimmten Inzidenzen zu tun haben – weder bundes- noch landesweit. Statt dessen konnten wir einen großen Flickenteppich sehen, bei dem jede Uni unterschiedlich handelt. Studierende mussten zum Teil wechseln zwischen Präsenzveranstaltungen, hybriden Formaten oder nur online stattfindenden Kursen. Da braucht es mehr Klarheit.

Wir können nicht noch ein viertes Semester so studieren. Digitale Lehrformate sind bisher nicht ausreichend entwickelt. Am Anfang des Semesters galt nahezu überall die hoffnungsvolle Devise, dass man wieder in einen mehr oder weniger geregelten Präsenzbetrieb zurückkehren könne. Das ist gegenwärtig...