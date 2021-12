Die Ärmsten bekommen nichts

Die Verarmung sei im »Pandemiejahr 2020« weiter vorangeschritten, erklärte Ulrich Schneider am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung des jährlichen »Armutsberichts« seines Paritätischen Gesamtverbandes. Nach den nun vorliegenden Zahlen des Mikrozensus, der kleinen Volkszählung durch die Statistikämter, müssten »16,1 Prozent der Bevölkerung, das entspricht 13,4 Millionen Menschen, in diesem Lande zu den Armen gerechnet werden«. Vorläufiger Höhepunkt eines »stetigen Aufwärtstrends« seit 2006.

Für rund vier Fünftel der Bevölkerung sei das Krisenjahr mit »überhaupt keinen finanziellen Einbußen« verbunden gewesen, heißt es in dem Bericht. Das verbleibend...