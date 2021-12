Kurzarbeit macht Anleger froh

Corona zum Trotz, oder Corona sei Dank? Im Jahr zwei der Pandemie haben Deutschlands 40 größte börsennotierte Konzerne ihre Profite erneut in schwindelerregende Höhe getrieben. Im zur Neige gehenden Jahr 2021 verdienten sie mit 120 Milliarden Euro mehr als doppelt so viel wie 2020. Das berichtete am Montag das Handelsblatt. Ebenfalls auf Rekordkurs befinden sich die Dividenden, die ihren Anteilseignern winken. Nach Berechnungen der Wirtschaftszeitung werden sich die Ausschüttungen der im Deutschen Aktienindex (Dax) gelisteten Unternehmen auf 45,5 Milliarden Euro belaufen und damit 25 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen. Auch das wäre eine nie dagewesene »Bestmarke«.

Allerdings mischt sich in die Champagnerdusche ein Wermutstropfen: Gut ein Dutzend der deutschen Börsenüberflieger hat während der weltweiten Gesundheitskrise Kurzarbeitergeld bezogen, allen voran die führenden Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen. Die schönen Gewinne wurden also zum Teil ...