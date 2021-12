So einfach ist es nicht

Während sich kaum jemand fragt, was eigentlich in einem Hot dog drinsteckt und niemand jemals nach dem Namen (geschweige denn nach dem Wirkprinzip) der Tetanusimpfung gefragt hat, verwehrt sich gut jeder dritte Ostdeutsche der Coronaimpfung. Gründe werden genügend kolportiert: Die Impfung wird als gefährlich bezeichnet und die Krankheit verharmlost oder gleich komplett geleugnet. Daran ändern auch neue Einschränkungen oder drakonische Strafen nichts. Beispiel Saalekreis: Die Impfquote lag am Montag laut Landesangaben bei knapp 61 Prozent, der Anteil der Erstgeimpften entspricht fast dem der Zweitgeimpften. Heißt: In den vergangenen Wochen hat sich hier so gut wie niemand neu impfen lassen. Rund 40 Prozent der Einwohner gehen in die medizinische Versorgungskrise, der größte Teil freiwillig.

