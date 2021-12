Alle Optionen auf dem Tisch

Ende Januar will die Partei Bündnis 90/Die Grünen auf einem digitalen Parteitag eine neue Führung wählen. Als Kandidatin für einen der beiden Posten wurde bereits seit einiger Zeit die stellvertretende Parteivorsitzende Ricarda Lang gehandelt, die von bürgerlichen Medien im »linken Flügel« der Grünen verortet wird. Am Montag machte sie ihre Kandidatur offiziell. Auf Twitter schrieb sie: »Es wäre mir eine große Ehre, mich in den Dienst dieser großen Aufgabe zu stellen.« Im Dezember hatte bereits der zum »Realo«-Flügel gezählte Omid Nouripour, zuletzt außenpolitischer Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, seine Kandidatur erklärt.

Welche Ideen sie für die Führung der Grünen hat, erläuterte Lang in einem ausführlichen Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), das am Montag erschien. Klare inhaltliche Aussagen muss man im Text mit der Lupe suchen. Die 27 Jahre alte Politikerin aus Baden-Württemberg, die zwei Jahre lang bis November 2019 die Grü...