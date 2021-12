Zum Inhalt dieser Ausgabe | Umwertung der Werte Helmut Höge Die Ökonomie, die als Basis all unserer Überbauaktivitäten galt, ist wieder ins Gerede gekommen, seit das ökologische Denken, die gute alte Ökologie (eine geduldige Teildisziplin der Biologie) mit dem »Klimawandel« zwingend und dringend geworden ist. Plötzlich wird jeder zu irgend etwas gezwungen. Autofahrer müssen Radfahrern weichen, Autofabriken auf Elektroautos umstellen, die Energiequellen Kohle, Öl, Gas sind lebensfeindlich geworden, die industrielle Landwirtschaft wird mit ökologischen Bedenken geradezu in einen Würgegriff von Restriktionen genommen. Die Bedenkenträger zwingen der auf Expansion angelegten Wirtschaft immer neue einschränkende Begriffe auf: Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Recycling, Abfalltrennung, Sondermüll, Humusverlust, Vermeidung von Gifteinsätzen gegen Unkraut und Ungeziefer, Jagd- und Pelztierzuchtverbote, Zirkus-Wildtier-Verbot usw. Anfangs behalfen sich einige Branchen noch mit dem sogenannten Greenwashing, d. h. mit Etikett...

Artikel-Länge: 4456 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen