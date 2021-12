Eine schreckliche Familie

Im Oktober 1951 wurde der deutsche Lotterieeinnehmer Hans Erdler in Moskau erschossen. Er war 54 Jahre alt und hinterließ Frau und Kinder. Ein sowjetisches Militärtribunal hatte ihn und andere einige Monate zuvor wegen »konterrevolutionärer Staatsverbrechen« verurteilt. Erdler war Agent des britischen Geheimdienstes. Er hatte nach dem Zweiten Weltkrieg in Brandenburg eine antikommunistische Gruppe aufgebaut, die im September 1950 in Falkenberg in der Mark aufflog.

Aber beginnen wir die Geschichte von vorn. Beginnen wir im Jahrhundert zuvor, als Hans Erdler noch ein Kind war. 1871 war das Deutsche Kaiserreich gegründet worden – eigentlich eine preußische Militärdiktatur, in der Monarch und Heer den Ton angaben. Das Militär hatte zwischen 1864 und 1871 in den Kriegen gegen Dänemark, Österreich und Frankreich triumphale Siege eingefahren; es stand also hoch im Kurs. Wer etwas werden wollte, ging zur Armee. Sie galt als Schule der Nation.

Geist des Kaiserreichs

