Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Die Erbin Augen auf beim Männerkauf! Cathe­rine Sloper gilt im New York des 19. Jahrhunderts als alte Jungfer, aber hervorragende Partie. Als sich der Playboy Morris Townsend um sie bemüht, nimmt Catherine seinen Heiratsantrag an. Doch der skeptische Vater warnt. Mit zwei Großen: Olivia de Havilland und Montgomery Clift. USA 1949. Arte, 20.15 Uhr Auslegung der Wirklichkeit – Georg Stefan Troller Georg Stefan Troller hat in seinem Reporterleben Hunderte Prominente interviewt: von Muhammed Ali bis Peter Handke. Nun wird er zu seinem 100. Geburtstag (geboren am 10. Dezember 1921) selbst zum Porträtierten. A 2021. 3sat, 22...

