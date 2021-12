Sinnliche Vernunft

Am 11. Dezember 2011 verstarb Hans Heinz Holz in seinem Haus im Tessin. In Erinnerung an den marxistischen Philosophen und Universalgelehrten, der jW viele Jahre hindurch als Autor eng verbunden war, veröffentlichen wir im folgenden einen Beitrag von Hans Jörg Glattfelder. Der in Basel lebende Künstler, Jahrgang 1939, war mit Holz befreundet und trug nach dessen Bekunden viel zur Fundierung seiner kunsttheoretischen Auffassungen bei. (jW)

Hans Heinz Holz gehörte zu jenen Philosophen, welche die Welt nicht nur verschieden interpretieren, sondern sie verändern wollen. Das Werkzeug, das er für diesen Willen zur Veränderung erarbeitete, war vor allem die Dialektik, wovon vorzüglich die dreibändige Schrift »Einheit und Widerspruch« und das später erschienene Buch »Weltentwurf und Reflexion« Zeugnis ablegen. Wer sich Hans Heinz Holz von dieser Seite, als Dialektiker und Historiker, nähert, entdeckt oft mit Erstaunen, dass Holz auch ein umfangreiches Werk zur Äst...