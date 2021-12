Dieser Sog!

Ein guter Song fängt irgendwann von selbst an zu rollen, wusste schon Bob Dylan. So um 2005 hat Adam Granduciel gemeinsam mit Kurt Vile seinen Selbstfahrer namens The War on Drugs aufs Gleis gesetzt. Und das Gefährt rollt seit dem Debütalbum »Wagonwheel Blues« (2008) verlässlich vor sich hin. Soviel Aufbruch wie damals ist heute nicht mehr zu spüren, aber he, auch Granduciel wird älter. Und aus der »Creature void of form« – wie er Dylan zitiert – ist ein erfahrener Musiker geworden, der sein Projekt mittlerweile mehr oder weniger allein verantwortet.

Granduciel hat seinen Sound aus unaufgeregtem Schlagzeug, viel Gitarrenstrumming, warmer Orgel und einer unüberhorbaren Liebe zum Westcoast-Rock und zu Helden wie Springsteen oder Dylan verfeinert und scheut sich nicht ...