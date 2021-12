Auf der Flucht

Der Stadtschreiber sitzt bei der Abfassung seiner Kolumne ausnahmsweise nicht an der Mur, sondern an der Elbe – genauer in Usti nad Labem, vormals Aussig an der Elbe. Nach einigen Verpflichtungen in Berlin und nachdem eine Wiener Veranstaltung Anfang des Monats ins digitale Nirwana verlegt worden war und seine Anwesenheit vor Ort nicht erforderte, hatte er es nicht allzu eilig, nach Graz zurückzukehren. Jetzt nähert er sich der downgelockten – oder müsste es heißen gelockdownten? – Stadt nur zögernd und etappenweise. Durch das Elbtal ist er schon viele Dutzend Male mit dem Zug gefahren und hat sich immer wieder vorgenommen, die Fahrt dort einmal zu unterbrechen. Am Fuße der Burg Schreckenstein ist die Flusslandschaft noch immer pittoresk. Anders als in Sachsen prägen hier aber nicht nur historistische Bauten aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende das Bild, sondern auch Industrie und sozialistische Architektur; seit 1998 ist eine spektakuläre Schrägs...