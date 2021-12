Eskalation bei Coronaaufmärschen

Von Hygieneauflagen und Versammlungsverboten zeigten sich verschwörungsideologische Zusammenschlüsse gegen die Coronapolitik zunehmend unbeeindruckt. Auch größere Polizeieinsätze schrecken die nicht selten von Faschisten aufgehetzten Impfverweigerer nicht mehr ab. So kam es rund um das Wochenende in mehreren bundesdeutschen Städten zu teils gewalttätigen Aufzügen aus dem »Querdenker«-Umfeld.

In Hamburg protestierten am Sonnabend laut Polizeiangaben bis zu 10.000 Personen unter dem Motto »Das Maß ist voll – Hände weg von unseren Kindern!« Angaben der Beamten zufolge seien die Proteste dort friedlich verlaufen. Auch hätten sich die Teilnehmer weitestgehend an die vorgeschriebenen Abstandsregelungen gehalten. Gänzlich anders verliefen hingegen die Versammlungen im thüringischen Greiz, wo ein aufgebrachter Mob von Gegnern der Coronaimpfungen und Neonazis mehrfach die eingesetzte Polizei attackierte, wobei mehr als ein Dutzend Einsatzkräfte verletzt worden sei....