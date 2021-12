Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Ausgerechnet Glühwein 60 bis 70 Millionen Liter Glühwein werden jährlich bundesweit verkauft. Nach einem Jahr Coronazwangspause ist der Druck bei den Glühweinverkäufern 2021 besonders hoch, in nur wenigen Wochen möglichst viel Umsatz zu machen. Ein Reporter wollte herausfinden, ob sich dies auf den Preis auswirkt. Und auf die Gesundheit und die Hygiene und so? Und auf die Pandemie? Na, trinken wir erst mal einen. D 2021. WDR, 18.15 Uhr Re: Gold und Glitzer Schmuck aus fairem Handel Was man gern verschenkt, darf auch gern fair sein: Bestimmte Teile der Schmuckherstellung sind ein meist umweltschädliches und menschenunwürdiges Geschäft. Jährlich werden weltweit bis zu 4.000 Tonnen Gold gefördert, oft unter schlimmen sozialen und ökologischen Bedingungen. Doch es gibt offenbar Alternativen, an die ...

