Mörderische Wahnvorstellungen

Rund eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer fünfköpfigen Familie im brandenburgischen Königs Wusterhausen südöstlich von Berlin werden vermehrt Details über die Einbindung des Familienvaters in die verschwörungsideologisch geprägte »Querdenker«-Szene bekannt. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge hatte der 40jährige Berufsschullehrer Devid R. in der Nacht zu Freitag zuerst seine gleichaltrige Ehefrau Linda sowie ihre gemeinsamen vier, acht und zehn Jahre alten Töchter sowie anschließend sich selbst in seinem Einfamilienhaus mit einer illegal beschafften Waffe erschossen. In einem am Tatort aufgefundenen Abschiedsbrief gab Devid R. laut Ermittlungsbehörden als Motiv seine Angst vor einer Verhaftung und der Wegnahme der Kinder durch den Staat an, da er ein Impfzertifikat für seine Frau gefälscht habe. Die Technische Hochschule Wildau hatte ihre langjährige Verwaltungsangestellte Linda R. für diese Woche zu einem Gespräch vorge...