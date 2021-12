Schiffbau auf dem trockenen

Die Lage der Beschäftigten an den MV-Werften ist weiterhin brisant, die Zukunft der Standorte weiter ungewiss. Nun laufen zum Jahresende tarifvertragliche Regelungen zur Nutzung von Kurzarbeit aus. Die Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) befürchtet, dass dies zur weiteren Entlassung von Beschäftigten führen könnte. Bei einer Mitgliederversammlung informierte die Gewerkschaft am Dienstag abend die Beschäftigten der Werften über die aktuelle Situation an den Standorten.

Dabei drängte die IG Metall auf eine Verlängerung der Kurzarbeitsregelungen. Die Gewerkschaft wolle verhindern, dass »jetzt unnötig viele Beschäftigte mit guten Tarifverträgen ihre Arbeitsplätze verlieren und diese später durch Leiharbeit oder Werkverträge zu erheblich schlechteren Bedingungen ersetzt werden«, sagte Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall Rostock und Schwerin, am Dienstag in einer Mitteilung. Um das im Bau befindliche Kreuzfahrtschiff »Global 1« fertigzustellen und a...