Stramm rechts

Die Bundespolizeiakademie in Lübeck ist die zentrale Aus- und Fortbildungsstätte der Bundespolizei. Rund 14.000 Bundespolizisten werden dort im Jahr fortgebildet, darunter die Führungskräfte der Truppe. Anfang August sorgte ein Beitrag auf dem Portal Buzzfeed News für Unruhe in der Einrichtung. Das Rechercheteam Ippen Investigativ hatte enthüllt: Stephan Maninger, Professor der Hochschule, hat eine stramm rechte Vergangenheit. Und dies der Akademie offenbar verschwiegen. Die Führung der Polizeischule ging den Vorwürfen nach, fand aber nichts, was zu beanstanden wäre. Wie Spiegel online am Dienstag berichtete, habe die Bundespolizeiakademie mitgeteilt, dass sie kein »straf- und/oder disziplinarrechtlich relevantes Fehlverhalten« festgestellt habe.

Angesichts des Materials, das die Recherche geliefert hatte, erscheint das schwer nachvollziehbar. Es wurden skandalöse Äußerungen und Aktivitäten von Maninger in Hülle und Fülle dokumentiert. So sei der Professor...