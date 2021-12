»Sie genehmigte Exporte im Wert von 122 Milliarden«

Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI meldet in seinem aktuellen Report im sechsten Jahr in Folge gesteigerte Umsätze der Rüstungsindustrie – und das in Zeiten der Pandemie. Wie steht die deutsche Rüstungsindustrie im weltweiten Vergleich da?

Es ist ein Skandal, dass die 100 größten Rüstungshersteller der Welt nach Recherchen von SIPRI 2020 Waffen und Dienstleistungen im Volumen von 531 Milliarden US-Dollar verkauft haben. Zumal zugleich das Coronavirus rund um den Globus wütet und ganze Kontinente wie Afrika von der Impfstoffzufuhr abgehängt sind. Allein deshalb sterben täglich Menschen. Unbedacht dessen agieren unter den Top 100 des Rüstungswahnsinns vier rein deutsche Unternehmen.

Rheinmetall, Produzent von militärischen Kampffahrzeugen, avancierte vom Jahr 2019 bis 2020 im Ranking von Platz 32 auf 27. Realisierte er 2019 noch Waffenverkäufe im Wert von vier Milliarden US-Dollar, so profitierte er 2020 mit 4,2 Milliarden. Thyssen-Krupp als Her...