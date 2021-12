Kommunen in Finanznot

Die Kommunen in Deutschland ächzen unter der Coronapandemie, die tiefer Löcher in ihre Haushalte reißt. Viele von ihnen wollen stärker »sparen« – das dürfte vor allem Bürger, aber auch Unternehmen treffen. Denn es sollen nicht nur Leistungen gekürzt, sondern auch Steuern und Abgaben erhöht werden. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter rund 300 Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern, die am Dienstag vom Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY) vorgestellt wurde.

Viele Kommunen planen demnach Maßnahmen, die Wohnen und Leben verteuern werden: In jeweils 40 Prozent der Kommunen sollen Wasser und Müllabfuhr teurer werden. Knapp jede dritte will die Grundsteuer anheben, die Straßenreinigung könnte in 28 Prozent der Städte und Gemeinden teurer werden, die Friedhofs- und Parkgebühren sollen in 18 beziehungsweise 17 Prozent der Kommunen steigen. In 29 Prozent der Kommunen soll auch die Gewerbesteuer steigen.

Auf den Kürzungslisten der Rathäuse...