Knall auf Fall

Das von den Bundesländern am Donnerstag beschlossene Verkaufsverbot für Feuerwerk zu Silvester schockt die Böllerbranche. Das zweite Mal in Folge geht den Unternehmen das wichtigste Geschäft des Jahres durch die Lappen. Die gesamte Branche stehe kurz vor der Pleite, erklärte der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) am Donnerstag.

Die sinnlose Knallerei ist sowieso ein längst überflüssiges Relikt, mögen einige denken. Der infernalische Krach verängstigt Hund, Katze, Fuchs und Reh; abgerissene Finger und verbrannte Gesichter in den Notaufnahmen. Milliarden Euro, die jedes Jahr mit Böllern und Raketen wortwörtlich in der Luft zerfetzt werden, wären an manch anderer Stelle besser investiert. Trotz berechtigter Kritik ist es aber immer schlimm, wenn Menschen ihre Arbeit verlieren. Egal ob sie Braunkohle baggern oder Feuerwerkskörper fabrizieren.

Beim Branchenführer Weco aus Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis war die Belegschaft schon 2020 in Kurzarbeit. Nun droht...