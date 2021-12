Offensive Kämpfe, defensive Konflikte

In diesen Tagen erscheint Heft 128 von Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung. Wir veröffentlichen im folgenden, redaktionell gekürzt und mit freundlicher Genehmigung von Herausgebern und Autoren, den »Streikmonitor« der Jahre 2016–2020. Der »Streikmonitor« ist eine standardisierte Erhebung zur langfristigen Erfassung von Streikaktivitäten in Deutschland. Er ist an der Universität Jena angesiedelt und wird von der Heinz-Jung-Stiftung in Frankfurt am Main gefördert. Die Ergebnisse werden seit Juni 2016 halbjährlich in Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung veröffentlicht. Das aktuelle Z-Heft kann bestellt werden unter: www.zeitschrift-­marxistische-erneuerung.de (jW)

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich im Streikgeschehen in der Bundesrepublik ein weitgehender Wandel vollzogen. Anders als noch in den 1990er Jahren ist es heute sehr viel fragmentierter, neue Branchen haben an Bedeutung ge...