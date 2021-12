»Damit das Realität wird, müssen wir weiter aufklären«

SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP haben angekündigt, den Cannabiskonsum entkriminalisieren zu wollen. Wie bewerten Sie die Pläne der Regierungskoalition in spe?

Ich bin erleichtert, endlich haben wir keinen drogenpolitischen Stillstand mehr. Endlich sind seitens einer Bundesregierung Schritte in die richtige Richtung formuliert worden. Damit das aber Realität wird und wir dahinter nicht mehr zurückfallen, müssen wir auch weiterhin über die Schäden der Kriminalisierung sowie die Chancen der Legalisierung aufklären und Überzeugungsarbeit leisten.

Was im Koalitionsvertrag fehlt, sind Standpunkte zu Eigenanbau und nichtkommerziellen Genossenschaftsmodellen. Auch fehlt die Inklusion von Leuten in den Markt, die jetzt schon anbauen und verkaufen, sowie eine rückwirkende Amnestie, wenigstens die Streichung von Strafregistereinträgen. Offen ist, ob die Legalisierung eher ein Geschenk für Big Business und Aktionärinnen und Aktionäre wird. So oder so, alles ist bess...