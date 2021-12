Zum Inhalt dieser Ausgabe | Zerrissene Zettel Berlin: Angeklagter im RAZ/RL/Radikal-Verfahren zu Bewährungsstrafe verurteilt Nick Brauns Am Mittwoch fiel vor der 10. Großen Strafkammer am Landgericht Berlin das Urteil im sogenannten RAZ/RL/Radikal-Komplex. Es ging um eine Reihe von Brandanschlägen auf öffentliche Gebäude durch militante Linke vor rund zehn Jahren. Der Verhandlungsbeginn verzögerte sich um zwei Stunden: Vom Gericht waren besondere Sicherheitsmaßnahmen angeordnet worden, doch wegen des Krankenstandes bei der Polizei waren nicht genug Beamte zur Bewachung und Durchsuchung der gerade einmal zehn zugelassenen Prozessbesucher verfügbar. Wegen »psychologischer Beihilfe zur Brandstiftung« wurde der Angeklagte Cem K. zu einer auf drei Jahre Bewährung ausgesetzten Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Zudem muss der 46jährige 360 Stunden gemeinnütziger Arbeit ableisten. Zu den Anschlägen unter anderem auf das Haus der Wirtschaft, ein Gebäude der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und das Amtsgericht Wedding, bei denen Sachschaden entstand, hatten sich die Revolut...

