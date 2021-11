Im Schatten von Corona

Schon seit mehr als 30 Jahren findet traditionell an jedem 1. Dezember der Welt-AIDS-Tag statt, der erstmals 1988 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufen worden war. An diesem mittlerweile traditionellen Gedenktag soll nicht nur der Menschen gedacht werden, die an den Folgen von AIDS verstorben sind. Er ist auch ein Tag der Solidarität und des gesellschaftlichen Miteinanders, in dessen Rahmen zum Kampf gegen Vorurteile, Stigmatisierung und Ausgrenzung aufgerufen wird. In der Zeit vor Corona fanden am Welt-AIDS-Tag in allen größeren Städten und Kommunen der Bundesrepublik Gedenk­aktionen, Demonstrationen, Mahnwachen und Veranstaltungen statt. Das hat sich mit Ausbruch der Covid-19-Pandemie geändert. Auch in diesem Jahr wurden viele der ursprünglich vorgesehenen Aktivitäten stark heruntergefahren, so dass es nunmehr im zweiten Jahr in Folge nur in äußerst begrenztem Maße zu öffentlichen Aktionen kommen wird. Nicht ohne Grund steht der diesjähri...