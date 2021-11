Szekely, Lind, Manchen

Als im Rahmen des 75jährigen Defa-Jubiläums im Sommer der Berlin-Film »… und deine Liebe auch« wiederholt wurde, sah man Armin Mueller-Stahl erneut als Mann zwischen zwei Frauen, die von Kati Szekely und Katharina Lind gespielt wurden. Beide haben diese Woche Geburtstag! Als Tochter des ungarischen Schriftstellers Hans Szekely, der in den 30er Jahren in die USA emigrierte, kam Kati am 2. Dezember 1941 in New York zur Welt. Sie wuchs zeitweise in Mexiko auf und kam mit 14 Jahren in die DDR. Bereits mit 17 konnte sie am Deutschen Theater in der Titelrolle von »Das Tagebuch der Anne Frank« beeindrucken. An ihrer Seite agierte – auch in der TV-Fassung – Hans-Edgar Stecher, der ihr erster Ehemann wurde. Ihr zweiter Mann war ebenfalls Schauspieler. Mit Jürgen Frohriep spielte Kati Szekely gemeinsam in dem abenteuerlichen Fünfteiler »Das grüne Ungeheuer« (1962) nach Wolfgang Schreyers Roman. In den 60er Jahren blieb ...