Lockdown trifft Kinder

In der vierten Coronawelle entflammt erneut die Debatte um das Schließen von Schulen. In Baden-Württemberg bereiten sich viele Einrichtungen darauf vor, teilte der Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf Twitter mit. Die GEW appelliert an die Politik: In der aktuellen Coronalage sollte das Schließen von Schulen als letztes in Erwägung gezogen werden. »Dass Massenveranstaltungen stattfinden und Schulen geschlossen werden, das geht nicht«, sagte die GEW-Vorsitzende Maike Finnern am Dienstag der dpa.

»Aber wenn wir sehen, dass die Einschränkungen über Absagen oder eine Reduzierung von Massenveranstaltungen nicht reichen, dann kann es in einzelnen Bereichen sein, dass man darüber nachdenken muss, Schulen für ein, zwei Wochen in den Distanzunterricht zu schicken«, so Finnern weiter. Es dürfe auf keinen Fall wieder dazu kommen, Schulen für mehrere Wochen oder Monate dichtzumachen, so wie es im vorigen Winter der Fall gewesen sei.

