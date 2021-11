Hör es, sing es

»Runde deine Lippen, schürze sie ein bisschen (als ob du dich darauf einstellst, einen Kuss zu bekommen), dann lasse deinen Unterkiefer etwas sinken und erschaffe so in deinem Mund eine Höhle, in welcher der Vokal nachhallen kann.« – So anschaulich-sinnlich erklärt Judy Niemack die zweite Aufwärmübung in ihrem 2004 erschienenen Lehrbuch »Hear It and Sing it! Exploring Modal Jazz«.

Wer die im letzten Jahr in Rente gegangene »Fachbereichsleiterin Gesang« am Jazz-Institut Berlin (JIB) je live erlebt hat, und sei es nur für zwei Stücke, bei denen sie etwa im Rahmen der »­Singers’ Night«-Abende im institutseigenen Georg-Neumann-Saal selbst das Gesangsmikrofon in die Hand nahm, wurde davon Zeuge, wie alle positiven Effekte, die täglichem Singen nachgesagt werden, in einer Person verkörpert werden können.

Die gebürtige Kalifornierin studierte zunächst in Pasadena klassischen Gesang, bevor ...