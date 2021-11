Jeanne d’Arc Russlands

Am 27. Januar 1942 erschien im Zentralorgan der KPdSU (B), der Tageszeitung Prawda, ein Artikel des Kriegskorrespondenten Pjotr Lidow unter dem Titel »Tanja«. Lidow berichtete über die Hinrichtung einer sowjetischen Partisanin in der Nähe von Moskau. Der Artikel war mit einem schockierenden Foto des Korrespondenten Sergej Strunnikow illus­triert: Es zeigte die im Schnee liegende, halb entblößte und durch Schnitte entstellte Leiche der jungen Frau, den Strick noch um den Hals geschnürt. Der Artikel erregte großes Aufsehen. Eine Welle der Empörung und des Entsetzens rollte durch das Land. Scharenweise meldeten sich Freiwillige zur Armee, um »Tanja« zu rächen. In der Redaktion der Prawda trafen Briefe von Müttern ein, die in der Toten ihre Tochter zu erkennen glaubten. Schließlich wurde sie als die 18jährige Soja Anatoljewna Kosmodemjanskaja aus Moskau identifiziert.

Ikone des Widerstands

Bereits am 16. Februar 1942 wurde die Tote als erste Frau während des »G...