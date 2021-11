»Kampf für Freiheit sollte kein Verbrechen sein«

Sie wurden am 27. April dieses Jahres bei der Überfahrt auf einer Fähre von Griechenland nach Italien von maskierten Polizisten angehalten. Man teilte Ihnen mit, dass Ihre Einreise in den Schengen-Raum für zehn Jahre untersagt sei. Was genau ist passiert?

Ich wurde nach Griechenland abgeschoben, wo ich aufgrund von »illegaler Einreise« verhaftet wurde. Dort hat man mich eine Woche lang in der Polizeistation von Patras festgehalten, sechs Wochen lang in dem berüchtigten Abschiebehaftzentrum in Korinthos und zwei weitere Wochen in einem Hochsicherheitsabschiebezentrum in Petrorali, Athen. Die Bedingungen waren erbärmlich. In Patras und Petrorali wurde ich täglich 22 bis 24 Stunden in Einzelhaft gehalten. Korinthos ist ein riesiges, von der Polizei geführtes Gefängnis. Die Häftlinge werden sechs bis 18 Monate oder sogar länger festgehalten. Das System ist völlig undurchsichtig. NGOs ist der Zutritt untersagt, und es gibt oft keine Wasserversorgung, während si...