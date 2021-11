Die Nordstory

Das Dorf soll unser bleiben.

Tourismus ja, weil Kohle, aber sanft. Das ist die Idee. In der Umsetzung stehen sich dabei Menschen mit unterschiedlichen Interessen im Weg, beispielsweise will eine Bürgerinitiative die Ferienhausbebauung auf dem Borner Holm verhindern. Gastronomen und Fahrgastschiffer hingegen begrüßen das Projekt. D 2021.

NDR, 20.15 Uhr

Nachsaison

Das Leben hat Richard und Carole nicht immer nett behandelt: Ihr Sohn verstarb an einer Überdosis Drogen, ihr Haus und ihre Firma haben sie auch verloren. Vorübergehend wohnen sie deshalb in der Ferienwohnung von Richards Vater in einem tristen Badeort, während sich Richard erfolglos als Immobilienmakler versucht. Ein vermeintlicher Ausweg eröffnet sich, als sein alter Freund Anthony auftaucht. F 2021.

Arte, 20.15 Uhr

The Wrestler – Ruhm, Liebe, Schmerz

Der einst erfolgreiche Wrestler Randy Robins...