Bodo muss nicht an der Stange tanzen

Montag, 22. November

Fünfter Tag in Quarantäne. Ich warte auf das Testergebnis. Verschicke inzwischen die Arbeiten vom Wochenende, fange neue an, erledige Bürokram, spüle ab – keiner ruft an. Gegen Mittag mache ich mich auf Verlängerung und Elfmeterschießen gefasst und bitte Volle, für mich einkaufen zu gehen. Um 16.46 Uhr kommt endlich der Anruf: Der Test war negativ. Ich erkläre erfreut die Selbstisolation für beendet und gehe selbst zum Nahkauf.

Dienstag, 23. November

Verunsicherte Teile der Politik schließen sich meiner Erkenntnis an, dass der Ernst der Lage sehr ernst ist, selbst Schlafwandler wie der Spahn (»Genesen, geimpft oder gestorben!«). Auch in Bussen und Bahnen gilt jetzt 3G, ich lese: Kontrolliert werden soll das bei der DB von den Zugbegleitern. Sollen sie mit dem Kartenzwicker drohen? Nicht einmal die notorischen Schläger der Polizei trauen sich, die Maskenpflicht durchzusetzen, zumindest nicht hier im Hirnfreistaat. Beim als »Weimar...