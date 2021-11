Wer ist Lisa?

Werktreue muss kein Garant für Qualität sein. Jüngstes Beispiel: die Computerspielverfilmung »Resident Evil: Welcome to Raccoon City«. Ein Reboot, auf das man problemlos hätte verzichten können. Die Adaption von Regisseur Johannes Roberts folgt der von Shinji Mikami erdachten und 1996 von der japanischen Softwarefirma Capcom veröffentlichten Videospielreihe, im Wortsinn auf Schritt und Tritt, ist aber weitaus weniger gruselig. Zudem ist sie deutlich dilettantischer inszeniert als die von Paul W. S. Anderson produzierten, teilweise auch gedrehten, sechs Vorgänger, die zwischen 2002 und 2016 insgesamt 1,2 Milliarden US-Dollar in die Kinokassen spülten (Anderson ist diesmal nur Executive Producer).

Die in der kanadischen Gemeinde Greater Sudbury (Ontario) gedrehte US-amerikanisch-britisch-deutsche Koproduktion spielt in einer einzigen Nacht, der vom 30. September auf den 1. Oktober 1998: Raccoon City, die einst so florierende Heimat des Pharmariesen Umbrella ...