Das mindeste ist längst nicht armutsfest

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) macht Druck bei der Umsetzung des allgemeinen Mindestlohns von zwölf Euro, der im Koalitionsvertrag der kommenden Regierung angekündigt ist. Die untere Lohngrenze müsse »schnellstmöglich« eingeführt werden, erklärte am Donnerstag der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler. Angesichts der starken Inflation seien Verzögerungen nicht hinnehmbar. »Millionen Menschen brauchen dringend Hilfe«, so Zeitler. Nötig sei ein konkretes Zieldatum, wann »die Zwölf endlich kommt«.

Die NGG vertritt Beschäftigte aller Berufsgruppen in Hotels und gastronomischen Einrichtungen. Bei den letzten Tarifverhandlungen in diesem Herbst in Berlin forderte die Gewerkschaft zunächst eine »armutsfeste« untere Lohngrenze von 13 Euro. Sie unterzeichnete am 8. November dann einen Vertrag...