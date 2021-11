Aufrüstung nach innen und außen

Mit einem Kotau vor Polizei und Verfassungsschutz beginnt das Kapitel zur inneren Sicherheit im Koalitionsvertrag, den SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP am Mittwoch in Berlin präsentiert haben. Um »allen ein Leben in Freiheit, Wohlstand und Vielfalt« zu garantieren, wolle man für eine »bürgernahe, gut ausgestattete und ausgebildete Polizei« sorgen, heißt es da. Die Angehörigen der Sicherheitsbehörden verdienten »Respekt und Anerkennung«. Angesichts solcher Sätze erwartet Ulla Jelpke, langjährige innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, von der »Ampel« keinen Kurswechsel in der Innen- und Asylpolitik. »Zum Thema Rassismus bei der Polizei habe ich zum Beispiel gar nichts in dem Papier gefunden«, sagte die frühere Abgeordnete am Donnerstag im Gespräch mit jW.

Allerdings seien im Koalitionspapier zu den beiden Themenbereichen auch »eine ganze Reihe von positiven Vorhaben zu finden, wobei es da auf die konkrete Umsetzung ankommt«. Begrüß...