Angriff mit 100.000 Mann?

In der Sache sind die von den USA verbreiteten Fotos russischer Truppenkonzentrationen uneindeutig. Das gibt Washington selbst zu. Außenminister Antony Blinken kommentierte die Aufnahmen mit den Worten, er wisse nicht, was Russlands Präsident Wladimir Putin vorhabe. Andererseits wüssten die USA, was Russland in der Vergangenheit getan habe. Gemeint war die Übernahme der Krim 2014, die allerdings – da ist Blinkens Argument schon immanent schief – ohne einen einzigen Schuss ablief, unter anderem deshalb, weil die auf der Krim stationierten ukrainischen Soldaten in großer Zahl auf die russische Seite übergingen oder jedenfalls keinen Widerstand leisteten.

Dies wäre, wenn man Russland einmal unterstellt, es wolle die Ukraine militärisch angreifen, heute sicherlich anders. Die ukrainische Armee ist im Innern erheblich fanatisierter und motivierter als vor sieben Jahren, sie hat im Donbass Kampferfahrung gewonnen, und sie ist vom Westen in dieser Zeit erheblich ...