Fähnchen im Wind

Es ist bekannt, dass Boulevardblätter ihr Mäntelchen nach dem Wind hängen und manchmal heute das Gegenteil von dem behaupten, was sie gestern geschrieben haben. Was Springers Bild sich in der Coronaberichterstattung geleistet hat, setzt allerdings neue Maßstäbe – in Sachen Doppelmoral und mangelnder Selbstkritik. Unter Überschriften wie »Wann hört der Regelwahnsinn endlich auf?« wetterte das Blatt monatelang gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und diffamierte Experten, die vor der vierten Welle warnten. Als die Inzidenz in die Höhe schoss, legte Bild dann eine 180-Grad-Wende hin, fragte am 17. November anklagend: »Warum sind wir wieder nicht vorbereitet?« und kritisierte, dass Testpflicht und Maskenzwang zurückgefahren worden waren.

Stefan Niggemeier, Gründer der medienkritischen Portale Bildblog und Übermedien, nahm das Verhalten des Blattes am selben Tag auseinander, sprach von »Bigotterie«. Bei Übermedien wies er darauf hin, dass der inzwisc...