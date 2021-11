Der Klang der Stadt

Ähnlich wie sich die Pandemie schubweise entwickelt, kam auch das Musikleben gewissermaßen in Wellen wieder in Gang, wobei das Auf und Ab der Vorschriften weiterhin für einige (unangenehme) Überraschungen sorgt. Dennoch: Die langen Pausen haben interessante Ideen gedeihen lassen. Im Konzerthaus der Hauptstadt etwa haben sich Programm- und Orchesterdirektor Ulf Werner, die Dramaturgen und Musiker gefragt: Wie klingt Berlin? Darauf soll nun das Hybridfestival »The Sounds of Berlin« vom 25. bis 28. November Antworten geben.

Dessen Rückgrat bildet das Konzerthausorchester selbst mit Uraufführungen von Werken Berliner Komponisten sowie mit der Aufführung zeitgenössischer Werke. So wird Emilio Pomàrico am 26. November gemeinsam mit dem Vision String Quartet das Werk »Technología« für Streichquartett, zwei Orchestergruppen und Elektronik von Thorsten Encke uraufführen, zudem »Urbanica« von Christian J...