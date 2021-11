»Täter kommen ohne wirkliche Konsequenzen davon«

Sie befinden sich seit Jahren im Visier der Braunschweiger Neonaziszene. Welcher Art waren die Angriffe und Bedrohungen gegen Sie?

Die Serie von Bedrohungen begann im Juni 2019, kurz nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Da hatte ein Neonazi der »Kampf- und Sportgemeinschaft Adrenalin Braunschweig« mir in einem Video gedroht: »Gestern Walter, heute Janzen.« Wenig später wurde »Wir töten dich! Janzen« an meine Haustür geschrieben, Aufkleber von »Adrenalin« wurden ebenfalls hinterlassen. Im Herbst waren dann fast täglich rechte Aufkleber an der Tür und am Haus. An zwei Tagen hintereinander wurde dazu Ketchup an die Haustür geschmiert, beim ersten Mal dazu noch Säure in den Briefkasten gekippt. Später wurden dann unter anderem Kreuze mit meinem Foto aufgestellt, und mir wurde ein vergammelter Schweinekopf zugeschickt. Dazu ka...