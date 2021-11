Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Wem gehört das Heilige Land? Deutsche Siedler im Westjordanland Viele Probleme beginnen damit, dass etwas als heilig erklärt wird. Die Kölnerin Chaya Tal und der Bonner Nethanel von Boxberg sind in die Siedlung Gusch Etzion im Westjordanland gezogen. Beide sind überzeugt, dass dieses Gebiet Israel gehört. Chaya und Nethanel sind nicht die einzigen Europäer unter den etwa 450.000 Siedlern – im Westjordanland sind mittlerweile Belgier, Franzosen oder Schweizer zugezogen. BRD 2020. Arte, 19.40 Uhr Metallica 30 Jahre das schwarze Album Die 120minütige Doku zeichnet den Weg nach, den James Hetfield und Co. einschlugen, um sich und ihre Musik erfolgreich in den Mainstream zu führen. Bassist Jason Newsted, Moderator Markus Kavka, Sängerin Doro Pesch und viele andere ...

