Milliarden versickert?

Ein steiler Aufstieg – und vor etwa einem Jahr der jähe Fall: Das ist die Geschichte von ­Wirecard, und deren juristische Aufarbeitung ist noch lang nicht abgeschlossen. Das Unternehmen meldete im vergangenen Jahr Insolvenz an, weil auf seinen Konten in Asien 1,9 Milliarden Euro fehlten. Gestritten wird noch immer, ob das Geld je existierte. NDR, WDR und die Süddeutsche Zeitung wollen nun Belege gefunden haben, dass das Geld in dubiosen Kanälen versickert ist.

Im Zentrum des größten deutschen Wirtschaftsskandals steht der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun. Ihm wird unter anderem bandenmäßiger Betrug an Investoren und Banken in Milliardenhöhe vorgeworfen. Die fehlenden 1,9 Milliarden Euro seien quasi erfunden worden, um den Kapitalmarkt zu täuschen. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine langjährige Haftstrafe.

Die Medienrecherchen weisen nun in eine andere Richtung. Demnach tauchen seit einigen Monaten immer mehr Belege für unbekannte und dubiose Zah...