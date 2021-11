Zum Inhalt dieser Ausgabe | Auf Privatisierungskurs Großbritanniens staatlicher Gesundheitsdienst soll nach Plänen der Regierung weiter verscherbelt werden Christian Bunke Während Patienten und Personal im britischen Gesundheitswesen unter Kürzungen leiden, treibt die konservative Regierung eine weitere Privatisierung des nationalen Gesundheitsdienstes NHS voran. Dieser Prozess ist allerdings schon seit Jahrzehnten im Gange. Zu Beginn der 2000er Jahre öffnete die sozialdemokratische Regierung Anthony Blairs erstmals das Gesundheitswesen für private Anbieter. 2012 wurde dies durch ein neues Gesundheitsgesetz der damaligen konservativ-liberaldemokratischen Koalitionsregierung von Premierminister David Cameron institutionalisiert. Das Gesetz entfernte den staatlichen Auftrag zur Bereitstellung einer universellen, für die Nutzer kostenlosen und umfassenden Gesundheitsversorgung aus den Statuten des NHS. Gleichzeitig wurde mit NHS England eine neue Behörde gegründet, die für die Verteilung von NHS-Aufträgen an private Dienstleister zuständig ist. Die Covid-19-Pandemie hat den Einfluss privater Dienstleist...

